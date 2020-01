Abschied einer Legende: Bye, Bye Käfer

„Der Käfer ist mit Sicherheit eines der bekanntesten Autos in der Geschichte des Automobils”, so Saad Chehab, Senior Vice President VW-Markenmarketing, in einer Erklärung. „Um es richtig zu würdigen, war ein Medium erforderlich, das genauso vielseitig und universell einsetzbar ist wie das Auto selbst.”

VW beendete die Produktion des neuesten Käfers im Sommer, während 2003 das Ende der Linie für den luftgekühlten Käfer bedeutete. Die Geschichte beider Fahrzeuge endete im Volkswagen-Werk in Puebla, Mexiko.