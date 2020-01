2020 – Jahr der Oldtimer-Geburtstags-Party

Ein wahres Festival für Automobil-Fans ist das jährliche Silverstone Classic Event in Großbritannien. Ein Festmahl für Oldtimerfans mit engagierten Retro-Rennen, auffälligen Autoclub-Displays und glitzernden Paraden auf der Strecke wartet auf die Besucher.

Nach diesen hohen Maßstäben wird 2020 ein außergewöhnliches Jahr für das größte klassische Autorennen der Welt – nicht zuletzt, weil der Klassiker selbst seinen 30. Geburtstag feiert.

Bei seiner Einführung im Jahr 1990 war das Konzept eines Motorsporttreffens, das ausschließlich Retro-Rennen gewidmet war, für das britische Publikum völlig neu. Alle Besucher des diesjährigen dreitägigen Festivals werden ermutigt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, die diesen bahnbrechenden Anlass markieren.

Ein spezielles Jubiläumspaket zum 30. Jahrestag bietet allen Besitzern von Oldtimern vor 1990 die Möglichkeit, zwei Wochenendtickets für Erwachsene, einen Fahrzeugausweis, der den Zugang zu einem speziellen Jubiläums-Infield-Ausstellungsbereich ermöglicht, und eine spezielle Jubiläums-Parade am Freitag auf dem heiligen Silverstone zu erwerben Grand-Prix-Strecke.

Die Rennen dieses Sommers tragen zur Partyatmosphäre bei und bieten alle eindrucksvollen historischen Highlights der Formel 1, des GT, der Limousine und des Sportwagens, die in den letzten drei Jahrzehnten Silverstone zu einer der weltweit führenden Attraktionen rund ums Auto gemacht haben.

Darüber hinaus haben die beiden äußerst beliebten Formel-1-Strecken – Historic Grand Prix Car Association und FIA Masters Historic Formula One – eine besondere Bedeutung, da in Silverstone bereits vor genau 70 Jahren der erste Grand Prix der Weltmeisterschaft mit Punkten im Jahr 1950 ausgetragen wurde.

Abgesehen von den Rennfahrern werden viele der zahlreichen Autoclubs, die jedes Jahr mit einer großen Anzahl von hoch geschätzten Autos aus vergangenen Zeiten aufwarten, Ende Juli auch bedeutende Marken- und Modellmarken auszeichnen.

Neben der Classic werden auch in diesem Jahr der bahnbrechende NSX-Supersportwagen von Honda und der unglaubliche Lotus Carlton-Supersportwagen von Vauxhall 30 Jahre alt und ihre jeweiligen Geburtstage werden gefeiert.

Es ist auch 30 Jahre her, dass Robb Gravett die preisgekrönte britische Tourenwagen-Meisterschaft in einem furchterregenden, flammenden Ford Sierra RS500 gewann – und das ist eine weitere historisch bedeutende Leistung, die in diesem Sommer sowohl auf als auch außerhalb der Rennstrecke gelobt wird.

Jubiläumsparaden werden auch das 110-jährige Jubiläum von Alfa Romeo und Mazda feiern. Während andere bedeutende Modelle mit bemerkenswerten Geburtstagsfeiern – z.B. Triumph Stag und Range Rover – beide in diesem Jahr 50 – reihen sich auch der revolutionäre Audi quattro und der dynamischen Lotus Exige, in den Kreis der Feierlichkeiten ein.

www.silverstoneclassic.com